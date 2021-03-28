Son dakika haberi...Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, geçtiğimiz günlerde Mesut Bakkal yine yollarını ayırmış ve teknik direktör İsmail Kartal ile anlamıştı. Milli Takım arasında Antalya'da kamp kararı alan takımda, göreve yeni gelen İsmail Kartal'ın yönetimle görüş ayrılığı yaşadığı için kamptan ayrıldığı öğrenildi

Bu sezon Konyaspor'da da görev yapan deneyimli teknik adam İsmail Kartal ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Necati Albayrak / Fanatik Özel