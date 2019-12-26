SON DAKİKA! Zlatan Zlatan Ibrahimovic Milan ile anlaştı

Son dakika transfer haberi: Dünya futboluna damga vuran isimler arasında yer alan İsveç'li yıldız Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımı belli oldu. Son olarak MLS ekibi Angeles Galaxy forma giyen 38 yaşındaki forvet oyuncusu Serie A ekiplerinden Milan ile anlaşmaya vardı.

SKY Italia’nın özel haberine göre, tecrübeli golcünün Milan'a transferi, 24 saat içerisinde resmiyete kavuşacak.