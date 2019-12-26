SON DAKİKA! Zlatan Zlatan Ibrahimovic Milan ile anlaştı

Son dakika transfer haberi: Los Angelex Galaxy ile sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'in yeni durağı İtalya oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 38 yaşındaki gol makinesi Milan'a transfer oldu.

26 Aralık 2019, Perşembe 18:41
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SON DAKİKA! Zlatan Zlatan Ibrahimovic Milan ile anlaştı

Son dakika transfer haberi: Dünya futboluna damga vuran isimler arasında yer alan İsveç'li yıldız Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımı belli oldu. Son olarak MLS ekibi Angeles Galaxy forma giyen 38 yaşındaki forvet oyuncusu Serie A ekiplerinden Milan ile anlaşmaya vardı.

SKY Italia’nın özel haberine göre, tecrübeli golcünün Milan'a transferi, 24 saat içerisinde resmiyete kavuşacak.

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