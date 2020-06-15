İddia Risk Yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final rövanş maçları öncesinde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Son oranlara göre Trabzonspor 2.15 oranla favori olarak gösteriliyor.
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İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Trabzonspor
İlk oran: 6.00
Eski oran 2.70
Yeni oran: 2.15
İlk oran: 4.50
Eski oran: 2.80
Yeni oran: 4.00
İlk oran :17.00
Eski oran: 3.50
Yeni Oran: 2.60
İlk oran: 50.00
Eski oran: 9.00
Yeni oran: 25.00