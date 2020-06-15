SON DAKİKA! Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları güncellendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın ve perşembe günü oynanacak yarı final rövanş karşılaşmaları öncesinde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Trabzonspor favori durumda...

15 Haziran 2020, Pazartesi 13:36 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları güncellendi

İddia Risk Yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final rövanş maçları öncesinde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Son oranlara göre Trabzonspor 2.15 oranla favori olarak gösteriliyor. 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ŞAMPİYON KİM OLUR? OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Trabzonspor

İlk oran: 6.00 

Eski oran 2.70

Yeni oran: 2.15

Fenerbahçe

İlk oran: 4.50 

Eski oran: 2.80

Yeni oran: 4.00

Alanyaspor

İlk oran :17.00 

Eski oran: 3.50

Yeni Oran: 2.60

Antalyaspor

İlk oran: 50.00 

Eski oran: 9.00

Yeni oran: 25.00


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