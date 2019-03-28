SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde ilk ve rövanş karşılaşmalarının oynanacağı tarihler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk karşılaşmaları 2 ve 3 Nisan, rövanş maçları ise 24 ve 25 Nisan tarihlerinde oynanacak.

28 Mart 2019, Perşembe 17:59 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde ilk ve rövanş karşılaşmalarının oynanacağı tarihler belli oldu. 

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk karşılaşmaları 2 ve 3 Nisan, rövanş maçları ise 24 ve 25 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ümraniyespor - Akhisarspor müsabakasının oynanacağı stadyum daha sonra açıklanacak. 

Yarı final karşılaşmaları programı şöyle: 

1. Maçlar 

2 Nisan Salı Galatasaray - Evkur Yeni Malatayspor (Türk Telekom Stadyumu) 

3 Nisan Çarşamba 20.00 Ümraniyespor - Akhisarspor 

2. Maçlar 

24 Nisan Çarşamba 20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar Stadyumu) 

25 Nisan 20.00 Perşembe Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray (Yeni Malatya Stadyumu) 

İHA

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