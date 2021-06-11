Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Avrupa basketbolunun efsane başantrenörü Zeljko Obradovic, parkelere geri dönüyor. Sırp coach, ülke basınına konuştu ve gündeme dair çok özel açıklamalar yaptı.

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de görev yaptığı 7 sezonda Sarı Lacivertlileri Avrupa'nın önemli takımları arasına soktu.

20 gün içerisinde kariyeri ile ilgili önemli gelişmeler olacağını ifade eden Obradovic, "Dinlendim, şarjım doldu ve bazı özel durumlarım halloldu. Dönmeyi düşünüyorum." dedi ve ekledi:

''Anlaşmalarımı yürüten bir temsilcim var. Benimle ilgilenen kulüpler hakkında bana bilgi veriyor. Ben de değer verdiğim kişilerle oturup ne yapacağımı konuşuyorum. 20 gün içinde ne olacağını göreceksiniz.''

Obradovic, Fenerbahçe'nin başında 1 Turkish Airlines EuroLeague, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

'Partizan’ın benim aşık olduğum kulüp'

Partizan'a dönme ihtimali ile ilgili de konuşan 61 yaşındaki efsane, "Partizan’ın benim aşık olduğum kulüp olduğu noktasında bir şüphe yok. Oyunculuğumda da koçluğumda da orada yıllarım geçti. Partizan ve Borac benim kalbimde yer alan iki kulüp. Nerede çalışacağıma dair ay sonuna kadar karar verip çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Sırp basketbol adamının ismi CSKA Moskova ve Real Madrid ile anılıyor. Fenerbahçe taraftarı Obra'nın açıklamalarının ardından heyecanlanırken, tecrübeli basketbol adamının ismi şu an için Fenerbahçe ile geçmiyor.

EuroLeague'in vazgeçilmez ismi

Kariyerinde EuroLeague'de 24 sezon mücadele eden Obradovic, 18 kez Final Four'a kalmayı başardı. Obradovic, Fenerbahçe ile üst üste 5 kez Final Four'a kalarak kariyerinde de bir ilke imza attı.

Deneyimli başantrenör, Fenerbahçe dışında Panathinaikos'u 8, Real Madrid'i 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yı ise birer kez Final Four'a götürdü.

Obradovic, boy gösterdiği 18 Final Four'da 9 şampiyonluğun yanı sıra üçer kez ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşadı.

Bütün takımlarıyla kupa kazandı

Zeljko Obradovic, kariyerinde çalıştırdığı 6 kulüp takımıyla da Avrupa kupası kazanma sevinci yaşadı. Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe'yle Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden Obradovic, 1998-1999 sezonunda ise Benetton'un başında o dönemin en önemli kupalarından biri olan Saporta Kupası'nı elde etti. Obradovic, Saporta Kupası'nı 1996-1997 sezonunda da Real Madrid'in başında kazandı.