Son dakika | Ze Luis, Fenerbahçe için gemileri yaktı!

Fenerbahçe, Vedat Muriç'in İtalya Serie A ekibi La zio'ya bonuslarla beraber 20 milyon Euro'ya transferinin ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda İngiliz ekibi Aston Villa'dan Mbwana Samatta'yı kadrosuna katan Kanarya, bir hücumcu takviyesi için daha düğmeye basmıştı. Bu doğrultuda Portekiz devi Porto'nun 29 yaşındaki golcüsü Ze Luis'i gözüne kestiren Sarı-Lacivertliler, uzun görüşmelerin ardından Porto'ya son teklifini iletti. Fenerbahçe'nin Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunduğu ifade edildi. Yönetimin, 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro, zorunlu satın alma opsiyonu olarak da 2 senede ödenmek şartıyla 6 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu bildirildi. Oyuncusunu elinden çıkarmak için 8 milyon Euro'da ısrarcı olan Porto'ya yıldız golcünün de rest çektiği bildirildi.

‘Oynamak istiyorum’

Kulübünün sürekli rakam yükseltmesine isyan eden 29 yaşındaki golcü Porto’ ya haber gönderdi, “Fenerbahçe ile anlaştım, bırakın gideyim. Oynamak istiyorum” dedi. Oyuncunun bu tavrı sonrası transfer konusunda kozları eline alan Fenerbahçe Yönetimi hafta sonuna kadar bu işi bitirmekte kararlı.

Adını ilk kez Braga ile duyuran Ze Lu is, 2015'te 6.5 milyon Euro'ya transfer olduğu Spartak Moskova'da 4 sezon forma giydi. Rusya'da kaldığı süre boyunca Spartak Moskova ile 109 maça çıkan Ze Luis, 35 gol atıp 23 asist yaptı. Ze Luis, geçen yaz 11 mi lyon Euro bonservisle Porto’ya transfer olmuştu.





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