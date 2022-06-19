Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fransa'nın Lille takımından Rusya'nın CSKA Moskova kulübüne kiralanan Yusuf Yazıcı'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Gelecek sezon hangi takımda devam edeceği henüz bilinmeyen Yusuf'un menajeri Adem Cebeci, Rus basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan Metaratings'e konuşan Adem Cebeci, Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'da kalıp kalmayacağına dair söyleyecekleri bir şey olmadığını kaydederken, "Kulüp tarafını ilgilendiren bir konu hakkında yorum yapamam. Bu iki kulübün çözüm bulması gereken bir sorudur. Maalesef hiçbir gücümüz yok" dedi.

"KALMAK İSTİYOR"

Menajer, "Söyleyebileceğim tek şey, Yusuf Yazıcı'nın CSKA'da harika zaman geçirdiği, niteliklerinin takımın şampiyon olmasına yardımcı olabileceğini gösterdiği ve kulüp tarihinin en başarılı transferlerinden biri olduğu. Yusuf, Rusya'yı ve Moskova'yı çok seviyor. Koşullar izin verirse Rusya'da kalmak istediğini defalarca belirttim. Daha fazlasını söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında CSKA Moskova'ya giden milli futbolcu, çıktığı 12 karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.