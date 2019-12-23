Lille'in Monaco ile yaptığı maçta sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın çekilen MR sonucu çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Yusuf Yazıcı, Milli Takım doktoru tarafından ameliyat edilecek. Lille doktorlarının da Yusuf Yazıcı'nın raporlarını inceledikten sonra ameliyat ve tedavi süreci ile ilgili planlama yapacağı belirtildi.

EURO 2020'de forma giyemeyecek olan Yusuf Yazıcı, sezonu da kapatmış oldu.

Bu sezon Lille formasını 25 resmi karşılaşmada terleten Yusuf Yazıcı, 1 gol atarken 4 de asist yaptı. Yusuf, bu sezon EURO 2020 Elemeleri'nde ise 8 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.