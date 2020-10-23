Son dakika | Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi. Yıldız futbolcu Lille'in Sparta Prag'ı 4-1 yendiği maçta 3 gol birden atmıştı.

23 Ekim 2020, Cuma 16:17 Son Güncelleme:
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Son dakika | Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi.

Yıldız futbolcu Lille'in Sparta Prag'ı 4-1 yendiği maçta 3 gol birden atmıştı. Yusuf Yazıcı ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine de seçilmişti.

Trabzonspor 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı, geçen sezon 17.5 milyon Euro + Edgar Ie karşılığında Fransız kulübü Lille'e transfer olmuştu.

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