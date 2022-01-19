CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.

Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova, Fransa temsilcisi LOSC Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı ve satın alma opsiyonu olduğu kaydedildi.

Sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiği açıklanan Yusuf Yazıcı, önümüzdeki günlerde takımın antrenmanlarına dahil olacak.







