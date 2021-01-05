Son dakika | Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı

Avrupa'daki gururumuz Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi. Lille teknik direktörü Christopher Galtier, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın koronavirüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Formunun zirvesindeyken ve ara transfer döneminin yıldızlarından biri olması beklenirken Yusuf'un virüse yakalanması büyük bir talihsizlik olarak yorumlandı. Lille'in satışı sonrası kulüpte yaşanan strateji değişikliği nedeniyle yeni bir maceraya atılması beklenen milli futbolcunun, olabilecek en kötü dönemde virüse yakalanması tüm planları alt üst etti.

Yusuf Yazıcı'nın yılbaşı nedeniyle lige verilen arada çok fazla seyahat etmesi ve sosyal ortamlarda bulunmasının virüse yakalanmasında en önemli sebep olduğu konuşuluyor. Fransa'da lige verilen ara sonrası İstanbul'a gelen ve burada çeşitli arkadaşlarıyla zaman geçiren Yusuf, daha sonra memleketi Trabzon'u da ziyaret etmişti.

Yetenekli futbolcu önceki hafta Trabzonspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren maçı tribünden izlemiş ve sonrasında akraba ve arkadaşlarıyla hasret gidermişti. Yusuf'un karantine süreci sonrası yeniden sahalara dönmesi ve form tutmasının şubat ayını bulması bekleniyor. Milli futbolcunun bu şartlarda ara transfer dönemini es geçmesi yüksek olasılık.

Bu sezon 6'sı Avrupa Kupası olmak üzere 22 maçta görev alan Yusuf Yazıcı 11 gol, 4 asistle takımın skorer oyuncularından birisi durumunda.