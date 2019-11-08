Son dakika - Yusuf Mert Tunç ayrıldığı resmen açıkladı!

Geçen sezon U21 takımında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Yusuf Mert Tunç kiralık olarak gittiği Boluspor ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan genç oyuncu ocak ayı transfer dönemine kadar Fenerbahçe'de antrenmanlara devam edeceğini söyledi.

İşte Yusuf Mert Tunç'un yaptığı açıklama...

Gelişim sürecimde daha çok oynayıp Fenerbahçe’ye hazır bir şekilde dönüp hizmet etmek için sürekli oynamak istediğim bir kulübe gitmek istiyorum. Bu sebeple Boluspor’dan kendi isteğimle ayrıldım. Geleceğimle ilgili kararı önümüzdeki günlerde planlamaya başlayacağız. Ocak ayına dek kulübüm Fenerbahçe ile antremanlara çıkmaya devam edeceğim.

19 yaşındaki futbolcu TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da 3 maçta şans bulmuş ancak gol atma başarısı gösterememişti.

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