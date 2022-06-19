Son dakika! Yusuf Barasi için Trabzonspor devrede

Karadeniz ekibi hakkında Avrupa basınında da sık sık yeni isimler öne çıkmaya devam ediyor. Son olarak Hollanda medyası, AZ Alkmaar forması giyen genç santrfor Yusuf Barasi için Trabzonspor ’un devrede olduğunu yazdı.

Haberde, “Türkiye Şampiyonu, AZ Alkmar’ın en önemli potansiyellerinden birinin peşinde” ifadelerine yer verildi.







