Trabzonspor'un KAP'a bildirdiği yeni transferi Yunus Mallı, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. 2.5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen gurbetçi oyuncu akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla Trabzonspor'a transferini duyurdu.









18.35’te Trabzon uçağına binen Yunus Mallı, “Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferim kesinleşti diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor kulübü başkanı Ahmet Ağaoğlu da, Yunus Mallı’nın ciddi bir fedakarlık yaptığını söylemişti. Ağaoğlu, “Yunus Mallı ciddi bir fedakarlık yaparak geliyor ki oynamak istiyor o da. KAP’ta maliyetinin görürsünüz” şeklinde konuşmuştu.



