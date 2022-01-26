Galatasaray 'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderdiği Yunus Akgün fırtına gibi esiyor. 21 yaşındaki oyuncu 24 resmi maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu, bu performansıyla da Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi.

Ancak Yunus Akgün yeni sezonda çubuklu formayı tekrar giymekten başka bir şey düşünmüyor. Sarı-kırmızılı Yönetim de Yunus'u satmaya sıcak bakmıyor.

Milli Takım daveti gelebilir

Yunus Akgün'ün 2024 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncunun transfermarkt verilerine göre, piyasa değeri ise 3 milyon 600 bin euro. Sezon başında Yunus'un piyasa değeri 1 milyon euro civarındaydı.

21 yaşındaki oyuncunun Milli Takım için de bir davet alması bekleniyor. Yunus, sağ kanadın dışında on numara ve sol açıkta da görev yapabiliyor.

Akşam







