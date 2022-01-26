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Son dakika! Yunus Akgün'ün aklı Galatasaray'da

Sezon başında Adana Demirspor'a kiralık gönderilen Yunus Akgün gösterdiği performansla Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. 21 yaşındaki oyuncunun aklında ise sadece eski takımı Galatasaray var.

26 Ocak 2022, Çarşamba 09:15 Son Güncelleme:
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Son dakika! Yunus Akgün'ün aklı Galatasaray'da

Galatasaray 'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderdiği Yunus Akgün fırtına gibi esiyor. 21 yaşındaki oyuncu 24 resmi maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu, bu performansıyla da Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi.

Ancak Yunus Akgün yeni sezonda çubuklu formayı tekrar giymekten başka bir şey düşünmüyor. Sarı-kırmızılı Yönetim de Yunus'u satmaya sıcak bakmıyor.

Milli Takım daveti gelebilir

Yunus Akgün'ün 2024 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncunun transfermarkt verilerine göre, piyasa değeri ise 3 milyon 600 bin euro. Sezon başında Yunus'un piyasa değeri 1 milyon euro civarındaydı.

21 yaşındaki oyuncunun Milli Takım için de bir davet alması bekleniyor. Yunus, sağ kanadın dışında on numara ve sol açıkta da görev yapabiliyor.

Akşam


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