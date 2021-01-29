Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in orta sahadaki defansif yükü üstlenmesi için takımında görmek istediği iddia edilen Youssouf Ndayishimiye’den son dakika açıklaması geldi. Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından Galatasaray ile ilgili sorulan soruya cevap veren genç oyuncu, büyük takımda oynamanın her futbolcunun hedefi olduğunu belirtti ve transfere açık kapı bıraktı.

Youssouf Ndayishimiye, "Büyük takımda oynamak herkesin hedefidir. Şu anda da Yeni Malatyaspor'da forma giyiyorum ve zaten büyük bir takımdayım. Herhangi bir gelişme olursa menajerim ve kulübüm açıklamada bulunacaktır." ifadelerini kullandı.







