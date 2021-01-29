Son dakika | Youssouf Ndayishimiye'den Galatasaray sorusuna cevap
Yeni Malatyaspor'un Burundili orta sahası Youssouf Ndayishimiye, 0-0 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçının ardından transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği iddia edilen Ndayishimiye, ''Büyük takımda oynamak herkesin hedefidir. Herhangi bir gelişme olursa menajerim ve kulübüm açıklamada bulunacaktır." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in orta sahadaki defansif yükü üstlenmesi için takımında görmek istediği iddia edilen Youssouf Ndayishimiye’den son dakika açıklaması geldi. Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından Galatasaray ile ilgili sorulan soruya cevap veren genç oyuncu, büyük takımda oynamanın her futbolcunun hedefi olduğunu belirtti ve transfere açık kapı bıraktı.
Youssouf Ndayishimiye, "Büyük takımda oynamak herkesin hedefidir. Şu anda da Yeni Malatyaspor'da forma giyiyorum ve zaten büyük bir takımdayım. Herhangi bir gelişme olursa menajerim ve kulübüm açıklamada bulunacaktır." ifadelerini kullandı.