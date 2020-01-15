Galatasaray'ın bonservisiyle birlikte satarak para kazanmak ve bu bütçeyi yeni transferlerde kullanmak istediği Younes Belhanda’ya sürpriz talip çıktı. Galatasaray’a uzun uğraşlar sonucunda Falcao’yu bırakan, devre arasında da Henry Onyekuru’yu veren Monaco’nun, Belhanda’yı gözüne kestirdiği bildirildi.

Sarı-Kırmızılı kulüp, resmi teklifin yapılması halinde son kararı Fatih Terim’e bırakacak. Eğer 10 milyon Euro civarında bir teklif gelirse, Galatasaray’ın bu transfere onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

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