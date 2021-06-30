26 yıllık Süper Lig hasretine son veren Adana Demirspor'da son dakika gelişmesi... Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Galatasaray 'dan olaylı bir şekilde ayrılan Faslı 10 numara Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak isteyen Adana ekibi, mutlu sona çok yakın.

İsmi Olympiacos ve Montpellier ile de anılan 31 yaşındaki orta saha, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı Instagram hesabından takibe aldı. Belhanda'nın bu sürpriz hamlesi transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Başkan Murat Sancak, geçtiğimiz günlerde Belhanda ile ilgilendiklerini duyurmuştu.

Galatasaray'dan neden ayrıldı?

Sarı kırmızılılar Temmuz 2017'de Dinamo Kiev'den 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle gelen Faslı 10 numara, her sezon tartışma konusu olmuştu. Bazı maçlar sonrasında tartışılan Belhanda, son olarak geçtiğimiz sezonun 29. haftasında Sivasspor 'la oynanan ve 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamalarla yönetimin dikkatini çekti.

Yönetimi kötü zemin nedeniyle eleştiren Belhanda’nın sözleşmesi 10 Mart’ta feshedilmişti.

Sarı kırmızılı yönetimi kastederek yapan ve zemini eleştiren ifadeler kullanan Belhanda'nın bileti kesildi.

Faslı futbolcu Younes Belhanda, Sarı Kırmızılılar ile 131 resmi maça çıktı ve rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Belhanda, Galatasaray ile 2 lig, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.