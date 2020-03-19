Son dakika haberi: Corona virüsü nedeniyle ÖSYM bir çok sınavın ertelenmesine karar verdi. Resmi açıklama yapan ÖSYM yeni sınav tarihlerini de açıkladı. YKS ertelendi mi 2020? YKS ertelenir mi? YKS ertelenecek mi? YKS geç başvuru tarihi ne zaman? sorularına da bu gelişmenin ardından yanıt aranmaya başladı.

YKS ertelendi mi?

2020 yılının YKS'si için Bakan Selçuk'un açıklamasına göre henüz gündemde bir erteleme kararı bulunmuyor. Corona virüs tedbirleri ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS ve LGS'ye dair süreç ile ilgili "Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da yapılacaktır. Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." dedi.

YKS ne zaman yapılacak?

ÖSYM’nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS’nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran’da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran’da yapılacak.

YKS geç başvuru tarihi ne zaman?

YKS geç başvurusu 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 10:00’da başladı. ÖSYM’nin gerçekleştireceği sınava katılmak isteyen adaylar 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 23:59’a kadar başvurularını tamamlayabilecekler.

YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin YKS için yayınladığı kılavuza göre adaylar her oturum için 105 TL’lik bir ödeme gerçekleştirecek.

YKS geç başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir