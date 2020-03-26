SON DAKİKA YKS ertelendi? 2020 YKS ne zaman?

Son dakika haberi: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, corona virüsle ilgili alınan tedbirler konusunda basın toplantısı düzenledi. Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Saraç şu açıklamaları yaptı:

"Bu kararı almamızdaki neden tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır.

YKS’de sorulacak soruları MEB hazırlayacak

''YKS’de sorulacak müfredat ile ilgili önceliğimiz bugünün gerçeklerinin yansıdığı bir şekilde öğrencilerimizin lehine olanı aramaktır. Sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecektir. Yükseköğretime giriş sınavlarının ortaöğretimi desteklemesi gerektiğinin farkındayız. Sınava girecek öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. Fırsat eşitliği ve sosyal adalet bizim vazgeçmeyeceğimiz bir esasımızdır."







