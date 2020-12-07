Bir süredir koronavirüsle mücadelesini sürdüren teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindirici haber geldi.

Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural ve Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural'ın doktoru Prof. Dr. Çağlar Çuhadarolu, "Yılmaz Vural, bir süredir hastanemizde takibimizdeydi. Hastanemize yattıktan bir iki gün sonra da solunum sorunu nedeniyle yoğun bakıma alıp entübe ederek solunum desteği verdik. Bu süreç de olumlu bir şekilde ilerledi. Vural'ı iki gün önce de solunum cihazından ayırdık. Bu iki günlük takiplerimizde de her şey yolunda gitti. İzlediğimiz parametreler olumlu olarak devam etti. Şu sıralarda da normal servis odasını hazırlamaktayız. Belki de şu an normal servis odasına geçişi yapılmıştır. Yılmaz Vural'ın durumu şu an iyi. Basının ve sevenlerinin kendisine gösterilen ilgiyi aktardık. O da herkese teşekkür etti. Yılmaz hocanın ne zaman hastanemizden çıkacağıyla ilgili takvim vermek zor" dedi.

Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural ise "Öncelikle Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'na ve hastane çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Bize çok ilgi gösterdiler ve eşime çok iyi bakıldı. Kendilerine çok güvendim. Yılmaz Vural'ın sağlığı yerinde, hepinize çok selam söyledi ve çok da teşekkür etti. Yılmaz Vural, kendisine gösterilen ilgiden bahsedince çok duygusallaştı. Zaten duygusal biri ve çok etkilendi. Yılmaz ayrıca ailenin de çok önemli olduğunu, herkesin ailesine dört elle sarılması gerektiğini söyledi" açıklamasında bulundu.