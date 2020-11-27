Corona virüs kaynaklı yaşadığı nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın durumuna ilişkin ailesi bir bilgilendirme metni yayımladı. Yapılan açıklamada, "Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine, yoğun bakım ünitesinden solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Yılmaz Vural'ın tedavi altında olduğu Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu da Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“19 Kasım’da Covid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım’da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır.”