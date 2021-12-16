Manisa FK beraberliği sonrasında teknik direktör Özcan Bizati ile yollarını ayıran yeşil beyazlı ekibin, deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural ile temasta olduğu öne sürüldü.

TRİBÜNDEN İZLEDİ, NOTLAR ALDI

Yerel basında yer alan haberlere göre; Yılmaz Vural, Bursaspor 'un bugün İstanbul deplasmanında Ümraniyespor ile oynadığı maçı tribünden izledi ve ara ara notlar aldı.

Yılmaz Vural kariyerinde daha önce 3 dönem Bursaspor'u çalıştırmıştı.

ADAY LİSTESİ KABARIK

Öte yandan teknik direktör adayları arasında yer alan Tamer Tuna'nın da Ümraniyespor mücadelesini tribünden izlediği kaydedildi.

Bursaspor'un gündeminde Yücel İldiz, Şenol Can, Çağdaş Atan, Mustafa Er ve Ertuğrul Sağlam gibi isimler olduğu da konuşuluyor.