SON DAKİKA! Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı!

Son dakika haeberi... Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı için hastaneye kaldırılmıştı. 67 yaşındaki teknik adamın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi. 67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.

Doktorların yakından ilgilendiği Vural'ın durumu ile ilgili açıklama yapılıp yapılmayacağı merak edilirken ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Bu arada Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonpor Kulübü, Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

FENERBAHÇE

"Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyi haberlerini duymayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yılmaz Vural."

GALATASARAY

"Hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan teknik direktör Yılmaz Vural'a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

TRABZONSPOR

"Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan eski teknik direktörümüz Yılmaz Vural’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."



