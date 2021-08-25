Tottenham'ın süperstarı Harry Kane, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu yaz kulübünde kalacağını açıkladı. İngiliz yıldızın kendisini isteyen Manchester City'ye gitmek istediği ve transferine izin vermeyen Tottenham Başkanı Daniel Levy'ye kızgın olduğu biliniyordu.

Kane, "İnanılmaz bir destek aldım. Tottenham'da kalacağım ve takımın başarıya ulaşması için %100 odaklanacağım." ifadesini kullandı.

Guardiola yönetimindeki Man City'nin, Harry Kane için Tottenham'a 150 milyon Pound teklif ettiği Ada basınında yer almıştı.







