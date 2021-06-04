Galatasaray Başkan adaylarından Yiğit Şardan FoxTV'de yayınlanan "Çalar Saat" programının konuğu oldu. Şardan Fatih Terim sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Adaylık için baskı yaptılar!

Açıkçası ben en son aday olduğum için, zaten baskılardan dolayı aday oldum. Herkes bana "senin ve senin kuracağın ekibin gelmesi lazım" dedi ve bana camiadan çok ciddi bir baskı yapıldı.









Terim'le ilgili kararım yok!

Fatih Terim konusu seçimin ana konusu oldu. Bu da talihsiz bir durum. Biz başkanlık seçimine gidiyoruz, teknik direktörlük seçimine değil. Fatih Terim'in paçalarına tutunarak seçilmeye çalışan arkadaşlarımız var. Ben kendi ayaklarımın üstünde başkanlığa giderim. Birinin sırtına binerek başkan olursanız, siz fiili başkan olursunuz, Terim gerçek başkan olur. Fatih Terim ile devam etme ya da etmeme gibi bir kararım yok.

İkinci başkan Albayrak olacak!

Başkan olursam ikinci başkan olarak Abdurrahim Albayrak olacak. Ben hayatımda onun kadar Galatasaraylı birisini görmedim. Canından, zamanından, maddiyatından.. Her şeyden veriyor. Gecesi gündüzü Galatasaray