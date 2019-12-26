Yerli otomobilden son video geldi! Otomobil görücüye çıktı:





Yerli otomobilde, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Son dakika: Yerli otomobil tanıtıldı! İşte Türkiye'nin yerli otomobilinin fotoğrafları...

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek.

Son teknoloji olacak olan yerli otomobil elektrikli, sıfır emisyonlu ve otonom sürüşe elverişli olacak. 2022 yılında ise projenin seri üretime geçilmesi planlanıyor.

YERLİ OTOMOBİLİ ÜRETEN "TOGG" NEDİR?

Fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği güçlerini birleştirdi ve 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi (TOGG) kurdu.

TOGG HEDEFİ

TOGG olarak elektrikli ve bağlantılı yeni nesil otomobiller geliştiriyor ve bu otomobiller etrafında bir mobilite ekosistemi oluşturuyoruz. Bu ekosistem sayesinde geniş kitlelerin hayatını kolaylaştırıp, zararlı emisyonları sıfırlayarak temiz bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

2022 yılında doğuştan elektrikli, bağlantılı ve güncel otonom seviyesine sahip, orta büyüklükte (C segmenti) bir "sportif çok amaçlı otomobil (SUV)" ile yola çıkacağız. Akıllı ve bağlantılı otomobilimizin etrafında oluşturduğumuz ekosistem dahilinde yeni hizmetler, yeni kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştireceğiz. İş ortaklarımızla ve çevremizde filizlenen girişim şirketleriyle yeni fikir ve teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlayacağız.

Lale figürlü difüzörü görülürken, ön tamponun da silueti ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter'dan lale emojisi paylaştı.

İlk gün far tasarımı Twitter'dan yayınlanmış, ertesinde ise A sütunu, aynaları ve tavan çıtaları gösterilmişti.

27 Aralık'ta yapılacak lansman öncesinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından araçlara ilişkin detay paylaşmaya başladı.

TOGG'un Twitter hesabında yerli otomobil hakkında bugüne kadar paylaşılan tüm detaylar: