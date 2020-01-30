Son dakika! Yeni transfer Manoel Messias imzaya geldi

Son dakika haberi: Trabzonspor, stoper transferinde sona geldi. Cruzeiro ile Manoel Messias transferinde her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, tecrübeli futbolcuyu şehre getirdi.

Brezilya’nın Cruzeiro takımında forma giyen Manoel Messias Silva Carvalho’yu, Trabzon Havalimanı’nda kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.

Taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu 29 yaşındaki oyuncu, daha sonra kalacağı otele geçti.

Trabzonspor'un 1.5 yıllığına kiraladığı Messias'ın, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Başarılı oyuncu, Cruzeiro formasıyla 2019'da 39 maçta forma giyerken, takımına 1 gollük katkı sağladı.

‘Güçlü ve çabuk...’

1.81 boyundaki Sambacı, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Manoel önceki yıllarda Beşiktaş’ın da gündemine gelmiş, Beşiktaş’ta sportif direktörlük yapan Önder Özen, Manoel için, “Çok çabuk ve güçlü. Büyük fark yaratır. Lider özellikleri olması da bir diğer avantajı” şeklinde yorum yapmıştı.