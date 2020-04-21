Son dakika | Yeni Sosyal yardım şartları açıklandı! 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek?
1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? Corona virüsün en çok can kaybına neden olduğu İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelerde sosyal devlet anlayışının neredeyse çökme noktasına geldiğine şahitlik ediyoruz. Maske dağıtımında bile zorlanan Avrupa ülkelerinin yanı sıra ülkemizde hem esnafa hem öğrencilere hem de maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara büyük destekler veriliyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren sosyal yardım parası hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bakan Selçuk; 2 milyonu aşkın kişiye 1000 TL sosyal yardım parasının aktarıldığını ifade etti. Peki e-Devlet ile 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
Son dakika haberine göre; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3’üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık.
Başvuruları, https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresi üzerinden yapabilirsiniz " ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, Bakan Selçuk, sosyal yardım programına, T.C. kimlik numarasının son hanesi ’0’ olanların pazartesi, ’2’ olanların salı, ’4’ olanların çarşamba, ’6’ olanların perşembe ve ’8’ olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.
SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
3. faz sosyal yardım alacaklar için bazı şartlar getirildi. Başvuran kişilerin hanesinde yaşayanlarda aşağıdaki şartlar varsa sosyal yardımdan yararlanamayacak.
İşte o şartlar
Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.
Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.