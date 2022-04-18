Son dakika! Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.
Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:
BAŞKAN
SABRİ ÇELİK
ÜYELER
MUHİTTİN BOŞAT
MURAT ILGAZ
EROL ERSOY
ORHAN ERDEMİR
İSMET ARZUMAN
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
İBRAHİM ÇINAR
DURSUN CUMALİ SUCU