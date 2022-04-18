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Son dakika! Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu

Son dakika haberi...TFF, MHK Başkanlığı için Sabri Çelik'in göreve getirildiğini açıkladı.

18 Nisan 2022, Pazartesi 16:07 Son Güncelleme:
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Son dakika! Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle: 

BAŞKAN

SABRİ ÇELİK

ÜYELER

MUHİTTİN BOŞAT

MURAT ILGAZ

EROL ERSOY

ORHAN ERDEMİR

İSMET ARZUMAN

HİKMET ÖKSÜZOĞLU

İBRAHİM ÇINAR

DURSUN CUMALİ SUCU

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