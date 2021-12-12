Süper Lig 'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, Alanyaspor 'u konuk etti. İlk 33 dakikasında 5 gol atılan maçı Alanyaspor deplasmanda 6-2'lik skorla kazanmayı başardı. Mücadelenin son dakikalarında ve bitiş düdüğünü ardından Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sumudica sahaya girdi, "Bitti" işareti yaptı.

O hareketlerini açıkladı

Mücadelenin ardından Sumudica'nın açıklamaları da gündem yarattı.

Rumen teknik adam maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Ben sadece taraftarlarımızdan özür diledim, o hareketi bu yüzden yaptım ama bu tip durumlarda bedelini hocalar öder. Bu kulübün bir şoka ihtiyacı var. Başkanla konuşup göreceğiz. Doğru bir karar alacağımı düşünüyorum çünkü bu şekilde devam etmek çok zor."

"Yeni Malatyaspor'da devam etmemin tek yolu var o da yönetimin istediğim oyuncuları getirmesi. Yazın bu oyuncuları kim getirdiyse sorumluluğu o almalı, ben başkalarının sorumluluğunu üzerime almak istemiyorum. İstediğim oyuncuları alırsak bu ligde kalırız."



