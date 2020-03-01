SON DAKİKA! Yeni Malatyaspor’da Kemal Özdeş dönemi bitti

Son dakika haberi: Süper Lig'de 8 haftadır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor’da, Denizlispor yenilgisi sonrası acil olarak toplanan yönetim kurulu Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yola devam etmeme kararı aldı.

Sergen Yalçın'ın ardından göreve gelen ve 5 maçta 5 mağlubiyet alan Özdeş ile yollar ayrıldı.

Resmen açıklandı

Kulüpten de resmi açıklama geldi ve Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerine yer verdi.