Süper Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçen ve düşme potasındaki Kayserispor'un önünde averajla 15. sırada yer alan Yeni Malatyaspor, önemli oyuncularından Thievy Bifouma'yı da kaybetmek üzere. Bifouma için Çin'in Shenzhen FC takımıyla prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor'un resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın, Çin’in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır"





Corona virüs salgını nedeniyle verilen arada iki kez İspanya'ya gidip gelen ve karantina kurallarına uymadığı belirtilen Thievy Bifouma, büyük tepki çekmişti. Futbola geri dönüş sonrası ise Yeni Malatyaspor'un oynadığı 3 maçın sadece 1'inda Kasımpaşa'ya karşı forma giyme şansı elde etmişti.