Yeni Malatyaspor, yapılan koronavirüs testi sonucunda bir futbolcu ve bir personelde pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle;
Bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde tüm futbolcularımız,teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimiz takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır.