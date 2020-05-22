Yeni Malatyaspor, yapılan koronavirüs testi sonucunda bir futbolcu ve bir personelde pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde tüm futbolcularımız,teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimiz takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır.