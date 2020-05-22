Son dakika! Yeni Malatyaspor'da 2 koronavirüs şoku!

Yeni Malatyaspor, yapılan testler sonucunda bir futbolcu ve bir personelde pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

22 Mayıs 2020, Cuma 19:46 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Yeni Malatyaspor'da 2 koronavirüs şoku!

Yeni Malatyaspor, yapılan koronavirüs testi sonucunda bir futbolcu ve bir personelde pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde tüm futbolcularımız,teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimiz takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...