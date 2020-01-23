Son dakika | Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş ile anlaştı

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.

Resmi açıklama Sivasspor ile yapılacak kupa maçından sonra yapılacak. Kemal Özdeş son olarak Kasımpaşa'da görev yapmıştı.

Bu sezon Kasımpaşa ile 15 maça çıkan 49 yaşındaki teknik adam 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.

Kemal Özdeş kariyeri boyunca, Manisaspor, Gençlerbirliği, Balıkesirspor, Samsunspor, Karşıyaka, Elazığspor, Kasımpaşa ve Göztepe kulüplerini çalıştırmıştı.

Ömer Necati Albayrak