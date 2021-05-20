Süper Lig'de 2020/21 sezonunu 45 puanla 15. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor'da son dakika gelişmesi... Doğu ekibi, teknik direktör İrfan Buz'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Malatyapsor Kulübü'nde yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerini kullanıldı.

İrfan Buz, Malatyaspor'da ne yaptı?

Süper Lig’in 26. haftasında konuk ettiği Konyaspor’a 3-2 yenilen Malatyaspor, bu mağlubiyet sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı. Sezon başında göreve getirilen Hamzaoğlu yönetiminde Malatya temsilcisi, Süper Lig’de 25 maça çıktı. Malatya ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 9 beraberlikle 30 puan topladı.

Malatyaspor, 51 yaşındaki teknik adam yönetiminde 1,2 puan ortalamasıyla mücadele etti. Sarı Kırmızılılar Hamza Hamzaoğlu’nun ardından teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı. İkinci kez Yeni Malatyaspor’da göreve gelen İrfan Buz, 31. haftadaki Gaziantep maçında takımın başında sahaya çıktı.

Malatya ekibi, İrfan Buz idaresinde 12 maç oynadı. Doğu ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 14 puan topladı.







