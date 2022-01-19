Süper Lig 'de kar engeli... Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşma 2. yarısından itibaren oynanacka şekilde bugüne ertelenmişti. Ancak yoğun kar yağışının devam etmesi üzerine bu karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

Bu karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle Beşiktaş ile cuma günü sahasında karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'un o maçı da bir sonraki gün olan Cumartesi gününe alındı. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş karşılaşması 22 Ocak Cumartesi saat 13:30'da başlayacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle, daha önce açıklanan program gereği 21 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı.