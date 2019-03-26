Son dakika | YDS cevap anahtarları açıklandı - ÖSYM giriş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 24 Mart Pazar günü düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/1) cevap anahtarları internetten erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS'nin temel soru kitapçıkları, adayların inceleme yapabilmesi için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlandı.

Sınava katılan adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

2019-YDS/1 Sınavı, 25 farklı dilde düzenlenmişti.

YDS Cevap anahtarı için tıklayın...

YDS nedir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır.

YDS tercihleri ne zaman?

ÖSYM 2019 YDS TAKVİMİ

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-YDS/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 16-24 Temmuz 2019

2019-YDS/2 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 8 Eylül 2019, 10.15, 3 saat (180 dakika)

2019-YDS/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 9-16 Ekim 2019

2019-YDS/3 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 1 Aralık 2019, 10.15, 3 saat (180 dakika)

SINAV ÜCRETİ : 120,00 TL

2019-YDS/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 21 Şubat 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

2019-YDS/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 2 Ağustos 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

2019-YDS/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 31 Ekim 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

YDS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

YDS başvurularının 30 Ocak tarihinde başlamasının ardından adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla sınav başvuru ücreti ve sınav hakkında tüm detaylara ulaşma imkanı sağlanacak.