Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly bir araya gelmişti.

Yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanmış, bakan Kasapoğlu bu anlaşmayı sosyal medyada hesabından "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim." ifadeleriyle duyurmuştu.

YILLIK 2 MİLYAR 650 MİLYON TL'YE ANLAŞILMIŞTI

Kulüpler yayıncı kuruluştan yıllık 3 milyar TL beklerken, görüşmeler sonrasında orta yol bulunarak anlaşma 2 milyar 650 milyon TL'ye yapılmıştı. Süper Lig 'in isim hakkına sahip olan yayıncı kuruluş beIN Sports, "Süper Lig'in isim hakkına sahip olduğumuz için 300 milyon TL, 2 milyar 650 milyon TL'nin içerisinde yer alacak" yanıtını verdi.

TFF'YE 200 MİLYON TL YATIRILDI

Anlaşma sonrasında beIN Media Grubu'ndan hamle geldi. beIN Media Grubu, Türkiye Futbol Federasyonu'na kulüplere dağıtılmak üzere 200 milyon TL'lik ödeme yaptı. TFF önümüzdeki günlerde pay dağılımına göre kulüplere ödemeleri gerçekleştirecek.

Onur Erdem Bayramiç