SON DAKİKA! Yasadışı bahis oynayana haciz!

Yasa dışı bahis ve kumar oynatan sitelere erişimin engellenmesi ve bu sitelerin Bilgi Tekonolojileri Başkanı tarafından uyarıya gerek olmadan kapatılabilmesi imkanını veren düzenleme kapsamında cezalar da artırıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik cezaların uygulanmaya başlandığını belirtti. “Bu suçla ilgili yapılan tespitler mülki idare amirliklerine gönderiliyor” diyen Kurt, “Onlar da 10 bin lira ile 43 bin lira arasındaki cezaları tebliğ ediyor. Oynayanların evine haciz gelebilir” ifadesini kullandı

‘Gayet güzel buluyoruz’

Vatandaşların, “Biz oynuyoruz ama devlet bizi bulamaz” düşüncesinde olduğuna dikkat çeken Kurt şöyle konuştu: Devlet bu hesapları da oynayanları da oynatanları da takip ediyor. ‘Dark net, deep net gibi alanda bizi bulamazlar’ düşüncesine kapılmasınlar. Biz gayet de güzel buluyoruz. Bu cezaların affedilmesi ya da silinmesi gibi bir seçenek yok. Cezayla karşı karşıya kalanlar, bunları ödemek zorunda olacak.

Aileler dikkat!

Ev hanımı ve üniversite öğrencilerinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerine rağbet gösterdiğini belirten MASAK Başkanı Hayrettin Kurt, “Herkes hassas olmalı. Vatandaşların gerek kendileri gerek çocukları bu konuda dikkatli olmalı” diye konuştu.