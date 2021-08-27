Bülent Uygun yönetiminde ligde iyi bir gidişat yakalamak isteyen Çaykur Rizespor , Yannick Bolasie'yi transfer etti. 1989 doğumlu yıldız, kariyerinde Crystal Palace, Everton, Anderlecht, Sporting Lizbon, Middlesbrough gibi önemli takımlarda forma giydi. Everton, Bolasie için 2016 yılında 25 milyon Pound bonservis ödemişti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı formasını 44 kez giyen Bolasie, 9 gol attı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor’umuz Fransız asıllı Kongo DC millî futbolcusu Yannick Bolasie'i 2+1 yıllığına renklerine kattı.

Bolasie, İstanbul’da gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümümüz Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.

Yannick Bolasie'ye kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz."







