Ersun Yanal’ın yerine gelecek ismi henüz belirlemeyen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim gelmişti. Mircea Lucescu, Erol Bulut, Mircea Lucescu, Tayfun Korkut'un isimleri geçerken, Ali Koç ve kurmaylarının sezon sonu Altay'ın hocası Yalçın Koşukavak'la görüşeceği açıklanmıştı. Konu ile ilgili beIN Sports'a açıklama yapan Yalçın Koşukavak, ''Fenerbahçe, her Türk antrenörün hayalinde olan bir yerdir.'' dedi.

'Ali Koç'a bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum'

Tekliften dolayı gurur duyduğunu belirten Koşukavak, sezon sonunda ne olacağını bilemediğini belirtti ve ekledi; Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan teklif almak bu işi yapan herkes için çok önemli. Beni duygulandıran ve gururlandıran bir teklifti. Fenerbahçe, her Türk antrenörün hayalinde olan bir yerdir. Matematiksel olarak ciddi bir şansımız olduğu için Altay camiasının, Fenerbahçe yöneticilerinden bir ricası oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Sezon sonunda ne olur bilemeyiz.



