Son dakika | Wout Weghorst, Beşiktaş için geliyor! Anlaşma sağlandı...

Beşiktaş 'ta günlerdir devam eden forvet harekatı sona eriyor. Siyah Beyazlılar, Wout Weghorst'u kadrosuna katmak için artık geri sayıma geçti. Burnley'in Premier Lig'den Championship'e düşmesi sonrası bedelsiz olarak farklı bir takıma kiralanma hakkı bulunan 29 yaşındaki golcüyle anlaşma sağlayan Kara Kartal, Hollandalı yıldızı İstanbul'a getiriyor. A Spor'un haberine göre; salı ya da çarşamba günü Beşiktaş’la sözleşme imzalamak için İstanbul’a gelecek olan tecrübeli oyuncunun satın alma opsiyonu 8 milyon Euro olacak. Weghorst'un Beşiktaş'tan garanti ücret, maç başı ve bonuslar dahil olmak üzere ortalama 3.2 milyon Euro kazanması bekleniyor.

Burnley'in Championship'e düşmesi sonrası bedelsiz olarak farklı bir takıma kiralanma hakkı bulunan 29 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödenmeyecek.

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Hollandalı yıldızın Burnley ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor. DETO altyapısında yetişen Weghorst, daha sonra Emmen, Heracles Almelo, AZ Alkmaar ve Wolfsburg'ta oynadı. Burnley geçtiğimiz sezon devre arasında Hollandalı için 14 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

İngiliz ekibinde 44 müsabakada oynama şansı yakalayan ve rakip fileleri 9 kez havalandıran yıldız oyuncu, takım arkadaşlarına 4 de gol pası verdi.

1,97’lik Hollandalı golcü Wout Weghorst, uzun süren temaslar sonrası Kara Kartal’ın teklifine olumlu yanıt verdi.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde forvet transferi hakkında gelen soruya, "Forvette ilk önceliğimiz Wout Weghorst. Hollandalı oyuncu son durumunu ve son kararını çarşamba günü bize iletecek" cevabını vermişti.







