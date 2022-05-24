Bir dönem teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe 'nin de gündemine gelen Niko Kovac, Almanya'ya döndü. Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, yeni teknik direktör olarak Niko Kovac'ın göreve getirildiğini açıkladı.

Wolfsburg ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli üç senelik sözleşmeye imza atan Niko Kovac, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Almanya'da 2017-18 sezonunda Eintracht Frankfurt ile Almanya Kupası'nı kazanmayı başarmıştı. 2018-19'da Bayern Münih'in başıan geçen Hırvat hoca, Bundesliga ve Almanya Kupası zaferleri elde etmiş sonrasında da Fransız ekibi Monaco'nun başına geçmişti.

Wolfsburg ile imzaladığı resmî sözleşme sonrası açıklamalarda bulunan Niko Kovac, "Jörg Schmadtke ve Marcel Schafer ile yaptığımız görüşmeler çok iyi ve güven vericiydi. Beni bu heyecan verici meydan okumayı kabul etme konusunda destekledi" ifadelerini kullandı.