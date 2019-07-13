Teniste sezonun üçüncü Grand Slam'i olan Wimbledon'da tek kadınlar şampiyonluğuna Simona Halep ulaştı. Rumen tenisçi, 7 numaralı seri başı olarak ter döktüğü turnuvanın finalinde kariyerinde 23 Grand Slam zaferi bulunan Serena Williams'ı 6-2 ve 6-2'lik setlerle dize getirdi.

Maça fırtına gibi giren Halep, ilk dört oyunun tamamını hanesine yazdırmayı başardı. Yakaladığı çifte servis kırmalık avantajı sonuna dek koruyan 27 yaşındaki tenisçi, karşılıklı kazanılan servis oyunlarının ardından açılış setine 6-2'yle nokta koydu

İki oyuncunun da servislerine tutunarak başladığı ikinci sette ise kortun tek hakimi yine Halep'ti. İlk sandalye molasına 2-1 geride giren dünya 7 numarası, bu noktadan sonraki tüm oyunları alarak ikinci seti de 6-2'yle hanesine yazdırdı ve yalnızca 56 dakika sonunda kariyerinin ikinci Grand Slam kupasını kaldırdı.

Dev maç boyunca rakibine yalnızca bir servis kırma puanı gösteren ve bunu da bertaraf etmeyi başaran Halep, böylece Williams'la yüzleştiği 11'inci karşılaşmada ikinci kez galip geldi. Geçtiğimiz yılki Wimbledon ve Amerika Açık finallerinin ardından üst üste üçüncü Grand Slam finalinden de mağlubiyetle ayrılan Williams ise rakibinin 3 basit hatasına karşılık tam 26 basit hatayla oynayarak adeta kendi sonunu hazırladı.

Bu sonuçla pazartesi günü açıklanacak yeni WTA klasmanında Halep 4 numaraya, 24'üncü Grand Slam şampiyonluğunu kaçırarak Margaret Court'a ait tüm zamanların rekoruna ortak olma şansını bir kez daha tepen Serena ise 9'uncu sıraya yükselecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler