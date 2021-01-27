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SON DAKİKA! West Bromwich, Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi kiraladı

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich, Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi satın alma opsiyonlu kiraladı.

27 Ocak 2021, Çarşamba 12:56 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! West Bromwich, Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi kiraladı

Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. İngiliz ekibi West Bromwich'in kiralamak istediği Senegalli forvet Mbaye Diange için sarı kırmızılılarla yapılan görüşmeler sonuncunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İngiltere'nin önde gelen spor basınlarından Sky Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray ile West Bromwich, Diagne'nin kiralanması için el sıkıştı. İngiliz ekibinin sözleşmeye satın alma opsiyonu da eklediği belirtildi. 

West Bromwich Albion, Diagne'yi sağlık kontrollerinden geçirmek için İngiltere'ye götürüyor. Bunun için bir dizi çalışma başlatan İngiliz temsilcisi, Senegalli forvete, sağlık kontrolünden geçirdikten sonra imzayı attıracak. 

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DIAGNE BU HAFTA YOK

Sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gidecek olan Diange'nin bu hafta Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacak.

29 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon sarı kırmızılı forma ile çıktığı 19 maçta 11 gol kaydetti. Diagne'nin sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. 

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