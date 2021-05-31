1. Lig ekibi Altınordu ile play-off finaline kadar yükselme başarısı gösteren başarılı teknik adam, Alman ekibi Werder Bremen'in dikkatini çekti. Gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Bremen, Eroğlu'nu gündemine aldı. Werder Bremen yetkilileri, Hüseyin Eroğlu'nu Almanya'ya davet etti. Bremen'li idareciler önümüzdeki günlerde Eroğlu ile yüz yüze görüşme yapacak.

Bremen'in kasabası Delmenhorst'ta doğdu

Bremen'in kasabası Delmenhorst doğumlu olan Hüseyin Eroğlu, 2012-2013 sezonunda Altınordu'da göreve başladı ve takımının başında 303 maça çıktı. Eroğlu bu karşılaşmalarda 135 galibiyet, 80 beraberlik ile 88 mağlubiyet elde etti ve 1.60 puan ortalamasını tutturdu.

Son paylaşımlarını Almanca yaptı

48 yaşındaki teknik adam sosyal medya hesabı Instagram'dan son 3 paylaşımını Almanca yaptı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.