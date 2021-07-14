Fenerbahçe 'de Başkan Ali Koç ve Volkan Demirel, bugün saat 11:15'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Koç, Volkan Demirel’in Fenerbahçe’den ayrılmak istediğini ve bu isteğin kabul edildiğini açıkladı.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Volkan Demirel için toplandık. Bir Volkandır Fenerbahçe. Bu lakabıyla Fenerbahçe taraftarının gönülden sahiplendiği efsaneleşmiş biridir. Volkan, Kartalspor'dan Fenerbahçe'ye geldikten sonra başka hiçbir takımın formasını giymemiş, duruşuyla, Fenerbahçe değerlerine sahip çıkmasıyla tarihe geçmiştir."





Fenerbahçe'de Volkan Demirel dönemi sona erdi

"Volkan Demirel, hocalık kariyerine de burada başladı. Geldiğimiz nokta itibarıyla Volkan ile görüşme yaptık. Hocamız kendi ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söylemesine rağmen Volkan, bir müddet ayrılmak istediğini söyledi."

'Ben biraz pres yaptım'

"Ben biraz pres yaptım, kal ve bu tecrübeli kadroyla deneyim kazan dedim. Ama o istemedi ve iddialı bir tarih vererek o tarihte Fenerbahçe'ye teknik direktör olacağını söyledi. Gökhan Gönül ile de yollarımızı ayırdık ve o da benim için zor bir vedaydı. Ona da kariyerinde başarılar diliyorum."





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"Volkan Demirel'in planları var. Kulübümüzün kapısı ona her zaman açıktır. Onun evi her zaman burasıdır. Elimizden geleni yaparız. Biz kendisine yurt dışında yakın olduğumuz kulüplerde bir programa gitmesi teklifinde de bulunduk. Bunu da değerlendirmek isterse değerlendirebilir..."

'Fenerbahçe kimseyle kötü ayrılmadı'

"3 sene boyunca çok acılı günlerimiz oldu. Planladığımızdan, hedeflediğimizden çok daha fazla antrenör değişikliklerimiz oldu ama Fenerbahçe kimseyle kötü ayrılmadı. Ayrılan hiçbir antrenörümüzün ardından 'Bu şöyle yapardı, bu böyle yapardı' demedik. Bu kulübe hizmet etmiş herkesin gönlümüzde yeri vardır. Bazen planlar tutmaz. Biz bunları yaşadık, istemeyerek değişiklikler yaptık ama kimsenin arkasından konuşmadık."









Volkan Demirel: Bu durum beni değerli hissettirdi

Ali Koç'un ardından sözü Volkan Demirel aldı. Önemli açıklamalarda bulunan 39 yaşındaki genç antrenör, "Çok teknik adamlar geldi çok futbolcular geldi. Hiçbirinin gidişi için basın toplantısı düzenlenmedi. İlk defa ben bu durumla karşı karşıya kalıyorum. Bu beni değerli hissettirdi." ifadelerini kullandı.

İşte Volkan Demirel'in de açıklamaları şu şekilde:

"20 yıl önce buraya girdiğimde; delikanlı, henüz ne yapacağını bilmeyen bir genç vardı. Ama şu an 40 yaşında ne yapacağını bilen, kararlı bir Volkan var. Hedeflerim var, yoluma devam etmeye çalışacağım. Ayrılma kararını sezon bitiminde vermiştim. 2 senedir Fenerbahçe'de antrenörlük yapıyorum ve çok güzel imkanlarla çalıştım. Ersun Yanal'ın ekibiyle birlikte ve son dönemde de Emre Belözoğlu ile birlikte elimizden geleni yapmaya çalıştık. Erol Bulut hocamızla da öyle."

'Artık kendi başıma bir şeyler yapabileceğimi hissettim'

"Artık kendi başıma bir şeyler yapabileceğimi hissettim ve bu kararı aldım. Pereira gelmeden önce de takımla çalışma ortamı buldum. Yardımcı olan Zeki ve Fatih hocama teşekkür ediyorum."

Gelecek açıklaması

"Önümde çok güzel bir kariyer olacağını düşünüyorum. Bu kariyeri de elimden geldiği kadar Fenerbahçe'ye layık bir şekilde yürütmek istiyorum. Şu an için 3-4 tane opsiyonum var. Konuşmalar var, isteyenler var. Onları değerlendirmek için biraz zaman gerekiyor. Aceleye gerek yok, doğru kararı vermeye çalışacağım."









"Fenerbahçe için yaptıklarımın arkasındayım. Yine olsa yine aynısını yapardım. 20 sene kolay bir zaman değil. Ömrümün yarısını burada geçirdim ve 20 yıl boyunca yataktan ilk kalktığımda hep Fenerbahçe'yi düşünerek hareket ettim. Hatalarım, yanlışlarım olmuştur ama sadece Fenerbahçe'yi düşündüm."

'Kafamda oluşturduğum fikirler var'

"Futbolcuyken de çok hocayla çalıştım, antrenör olarak da Ersun Hoca ve Erol Hoca ile çalıştım. Notlar alırım ve o notu okuduğuma her şey aklıma gelir. Kafamda oluşturduğum fikirler var. Bunları nerede uygulayacağıma zamanla karar vereceğim. Umuyorum ki genç teknik direktörlerin başarılı olması arkadan gelen genç antrenörlerin de önünü açacaktır. Bir jenerasyon var. Türk futbolunda genç isimleri daha çok göreceğimizi düşünüyorum."









"Unutamadığım maç Sevilla maçıdır. Bir futbolcu için hem dibi görüp hem de böyle bir başarı elde etmek önemliydi."

'Hiç keşkem olmadı'

"Buraya kadar gelip sesi kısılana kadar tezahürat yapan Fenerbahçe taraftarına, bizi ailesi gibi hissettiren tüm Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Seven sevmeyen herkese... Fenerbahçe'deki kariyerimle alakalı keşkem hiç olmadı. İyi ki bu forma altında yaşadım. İyi ki 20 sene boyunca bu kulübe hizmet etmişim."

Milli Takım açıklaması

"Milli takımla ilgili bir teklif gelirse, düşünmeme gerek yok. Milli bayrak bizim için çok önemli bir değerdir ve verilecek cevap bellidir."







