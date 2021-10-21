UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe , grubunda galibiyetle tanışamadı. 90 dakika sonrası ilk olarak yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Mesut Özil ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Neden sadece Mesut'u sordun?'

65. dakikada Mesut Özil'le birlikte 4 değişiklik yaptığına vurgu yapan Portekizli teknik adam, ''Baskımızı biraz artırmak istiyorduk, taze kan sokmamız gerekiyordu ve oyuncular süre geçtikçe yorulabiliyorlar. Mesut bugün gayet iyi bir oyun sergiledi. Daha baskılı olmamız gerekiyordu, Mesut topla çok iyi oynayan bir oyuncu ama biz bu maçta topu çok tutamadık. Mesut çıkmasaydı tabii ki ne olurdu bilemem ama Mesut dışında oyuncular da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım, neden sadece Mesut'u sordun?'' dedi.

'Tecrübe ve istikrara ihtiyacımız var'

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Pereira, takımının çok iyi bir ekip ruhuna sahip olduğunu belirtti. Düzeltmeleri gereken anlar olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Benim için en önemli şey, bu takımda ruh var. İyi bir takımımız var, takım ruhuna sahip takımımız var. İyi oynadığımız bölümler oluyor ama düzeltmemiz gereken anlar da oluyor. Bir kişi bile ’Bu takım koşmadı, mücadele etmedi’ diyemez. Biz yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Tecrübe ve istikrara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin taktiksel anlamda Avrupa’dan geride olduğunu ve rakiplerinin sürekli bu seviyede maçlar yaptığını anlatan Pereira, şöyle devam etti:

"Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Baskımızı kompakt yapamadık. Oyun, sürekli hızlı geçişler şeklinde oynandı. Hızlı oynamak istedik. İlk yarının özeti buydu. İlk yarıya göre ikinci yarıda kompakttık. Fakat rakibimiz 2-2’yi buldu. Görmek istediğim görüntü 2-2’den sonraydı. Benim bunları düzeltmem gerekiyor. Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz."

'Çok koştuk ama iyi anlamda değil'

Sahadaki tüm oyuncularının taktiği çok iyi anlamaları gerektiğini vurgulayan Pereira, "Benim yapmam gereken oyunculara bunu aşılayabilmek. Bazen bunu yapıyoruz bazen yapamıyoruz. 90 dakika boyunca oyun çok hızlı oynandı, sürekli geçiş oyunları gördük. Çok koştuk ama iyi anlamda değil. Trabzonspor maçından sonra yapmam gereken belki de takım ruhunu yüksek tutmayı becerebilmeliydim. Gol yiyince çok hızlı oynamaya çalışıyoruz. Bir an önce gol atmalıyız diye hızlı oynuyoruz. Bu şekilde oyunu kontrol etmeniz mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Seviyelerini yukarı çıkarmaya uğraşacaklarını anlatan Pereira, kaçan penaltıyı Valencia’nın o an öyle inanarak kullandığını ve bunda bir yanlış görmediğini belirterek sözlerini tamamladı.