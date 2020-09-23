Trabzonspor - Vitor Hugo transferinin detaylarına Fanatik ulaştı. Bordo-Mavili kulüp Brezilya kulübü Palmeiras ile 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Yıllık 1.5 milyon Euro

4 yıllık sözleşmeye imza atacak Vitor Hugo Bordo-Mavili kulüpten yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak. Deneyimli stoperin 26 Eylül Cumartesi gününe kadar Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

2019 yılında Fioternina'dan Palmeiras'a transfer olan Vitor Hugo için Brezilya kulübü 5.5 milyon Euro bonservis ödemişti. Bu sezon Hugo geride kalan Brezilya liginde 9 maçta 90 dakika forma giymişti.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL



